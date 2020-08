Англия Саутгейт иска обяснение от Магуайър преди да реши дали да го повика 24 август 2020 | 19:53 - Обновена Прочетена 621 0



При нормални обстоятелства Магуайър би попаднал в състава на Англия, но Саутгейт иска да чуе обяснение за случилото се лично от играча преди да вземе решение. Защитникът също е изразил желание да обясни действията си на селекционера и на Манчестър Юнайтед. Селекционерът на Англия Гарет Саутгейт ще проведе разговор с Хари Магуайър преди да реши дали да го включи в състава за предстоящите мачове от Лигата на нациите през септември.Капитанът на Манчестър Юнайтед участва в сбиване по време на почивката си на гръцкия курорт Миконос и бе арестуван. Играчът бе пуснат да се прибере в Англия, но делото в Гърция продължава и ще има изслушване по него утре, когато ще бъде обявен и състава за предстоящите мачове на националния отбор на британците.При нормални обстоятелства Магуайър би попаднал в състава на Англия, но Саутгейт иска да чуе обяснение за случилото се лично от играча преди да вземе решение. Защитникът също е изразил желание да обясни действията си на селекционера и на Манчестър Юнайтед.

