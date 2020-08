Испания Куман: Удоволствие е да разполагам с Меси, не мога да бъда сравняван с него 24 август 2020 | 17:30 - Обновена Прочетена 450 0



Завръщането в Барселона



Барселона ми е като дом. Когато преди се връщах в града, нещо липсваше, защото не бях тук, за да работя за клуба. Сега съм тук като треньор и това ме прави много щастлив. Най-важното нещо, независимо дали си треньор, играч или служител в Барса, е да знаеш, че си в най-добрия клуб в света. Всички ние сме големи късметлии да бъдем част от този клуб.



Влиянието на Йохан Кройф



Кройф беше един от треньорите, които ме научиха най-много, особено по време на периода ни с “Дрийм тийма”. Не само се научих да бъда по-добър играч, но и по-добър треньор. Имахме най-добрата комбинация. Играехме атакуващ футбол и печелихме титли. Винаги сме преследвали тази философия в Барса. Трябва да играем добър футбол, на който феновете да се наслаждават. Но трябва и да печелим, разбира се, това е най-важното нещо. The new boss @RonaldKoeman on @JohanCruyff.

More on BARÇA TV+ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 24, 2020 Треньорът Куман



Аз съм наставник, който обича отборите му да са дисциплинирани и добре организирани. Харесва ми да доминирам в мачовете. Нидерландците обичаме атакуващия футбол. Допада ми да бъда директен и да имам добра комуникация с играчите ми. Срещите ни са кратки, но предават ясни послания. Мисля, че добрият треньор трябва да се наслаждава на футбола. Започнахме да играем футбол, защото обичаме този спорт. Ако правиш всичко с усмивка на лицето си, още по-добре.



Френки де Йонг



Той е много млад играч. Досега се представя много добре. Не е лесно за толкова млад футболист да дойде в Барса. Той е играч за Барселона на бъдещето.



Лионел Меси



Удоволствие е да разполагам с играч като Меси в отбора. Неговите качества ще помогнат на тима да се развива. Не мога да бъда сравняван с него по отношение на преките свободни удари, защото той е вкарал толкова повече от мен. Аз бях в Барса само шест сезона (смее се). Но е важно да разполагаш с някой, който е добър във фауловете и корнерите. Koeman: “I think a good coach needs to enjoy football. We started playing football because we love this sport. And if you are doing everything with a smile on your face, so much the better.” — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 24, 2020 Голът от 1992-а



В мача срещу



Семейството



В мача срещу Сампдория вече знаех къде ще отиде топката още преди да я ударя. Имах усещането, че ще вкарам.Баща ми имаше голямо влияние върху моя футбол. Той беше много критичен човек. Той ни даде шанс да подобрим нашия футбол и да бъдем уважителни към другите хора и играта. Семейството ми казваше, че съм подходящия тип човек, за да бъда футболист. Футболът привлича голямо внимание, но трябва да бъдеш звезда на терена, а не извън него. Обичам да прекарвам време със семейството ми. Аз съм много млад дядо и ми харесва да бъда с внуците ми.

