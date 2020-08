Азаренка се възмути от свои колеги (видео)

Бившата №1 в света и двукратна шампионка на Australian Open Виктория Азаренка се възмути от немарливостта на свои колеги. Тенисистката от Беларус изрази недоволството си с видео, в което показа разхвърляни по земята бутилки, оставени от други състезатели на корта, който тя е искала да ползва. Ядосаната Вика показа на колегите си какъв е правилният подход. “Нека да поддържаме кортовете чисти. Това е отвратително”, каза в клипчето Азаренка, която на силния турнир в Ню Йорк победи с 6:2, 6:3 хърватката Донна Векич и й предстои мач с французойката Каролин Гарсия.

From IG: @vika7 not happy with the fact that other players who used the court didn't clean it before they left.



Tell them, girl. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/B0nuse6c1a