Челси и Байер се разбраха за Хавертц

Миналата седмица се появи информация, че ръководството на Байер е поставило ултиматум на Челси за финализираното на трансфера до 28 август. По всичко изглежда, че това ще се случи в споменатия срок.

Kai Havertz to Chelsea, one step away and then... here we go! Total agreement to be reached on nest hours with Bayer Leverkusen. Last bid is going to be accepted. €80M + €20M add ons as final fee. Last details and paperworks time. #CFC #Havertz #Chelsea