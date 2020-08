Херъл се извини на Дончич за "ш*бано бяло хлапе" (видео)

Центърът на Лос Анджелис Клипърс Монтрез Херъл се извини на Лука Дончич за обидната си реплика към него по време на Мач №3 от плейофната серия между калифорнийци и Далас Маверикс. Преди началото на четвъртия мач Херъл и Дончич се поздравиха и прегърнаха, а една от двете златни резерви на Клипърс поднесе извинението си на словенския феномен. В предишния мач между двата отбора Трез нарече Дончич “ш*бано бяло хлапе”.

Montrezl Harrell apologized to Luka Doncic pregame for comments he made about Doncic in Game 3. pic.twitter.com/L9Ej5I3AmO