Прекрасна новина! Пиронкова потвърди, че ще играе на US Open

- Как се справи една млада майка в условията на пандемията, която промени ежедневието на всички ни?

- Както всеки един човек в тази ситуация. Има трудни моменти, но като цяло се стремя да се абстрахирам максимално и да не променям ежедневието си заради вируса, доколкото е възможно. Социалната дистанция за мен не е толкова трудна, донякъде съм свикнала с този начин на живот покрай тениса.



- Промени ли те с нещо майчинството и с какво?

- Разбира се! Целия ти свят се променя с появата на детето. Някак си разбираш кои са важните неща и се научаваш да ги цениш. Предизвикателствата, свързани с родителството, не са малко, но всичко си струва в името на здравето и щастието на детето и семейството.



- През миналата година не беше убедена дали ще се връщаш на корта. Какво те накара да се убедиш да го направиш?

- Аз умишлено нито потвърждавах, нито отричах намеренията си отново да се състезавам. Не бях готова да дам категоричен отговор и исках да си осигуря достатъчно време, за да взема това решение. В един момент осъзнах, че се притеснявам да не изпусна сроковете на замразения си ранкинг, също усетих, че следя календара и си правя хипотетични планове, започнах и да сънувам всякакви тенис сценарии и просто в един момент вече бях наясно, че искам да използвам възможността да се състезавам отново. Тези 12 турнира, които ми осигурява замразеният ранкинг, ще бъдат един добър тест период - от една страна, за да придобия представа какво е физическото ми ниво и от друга, да преценя дали този начин на живот все още ми подхожда. Цветана Пиронкова - Майка на корта - Чувстваш ли, че след всичко, което даде на тениса, има още какво да докажеш?

- Нагласата и целите ми са съвсем различни от преди. Сега преди всичко изпитвам удоволствие и радост, че отново съм на корта и оценявам и се гордея с всяка минута, прекарана в това предизвикателство.



- Ще участваш ли на US Open? И ако може, да разясниш малко повече програмата си, поне докъдето си запозната с нея.

- Да, взех решението да участвам на US Open. Не са малко правилата и ограниченията и със сигурност провеждането на този турнир ще е нестандартно, но такива са условията в момента за всички. След това съм заявила участие и на турнирите на клей в Европа.



- Погледнато отстрани, как оценяваш развитието на българския тенис за времето, в което ти не си на корта?

- Мисля, че тенисът в последните години се превърна в един от най-популярните спортове у нас. Наистина е важно да има масовост и достъп на всички желаещи деца до тенис кортовете. Това се случва и благодарение на програмите с тази насоченост на БФ Тенис, каквато например е "Тенисът Спорт за всички".



- Виждаш ли потенциал у младите, които постигнаха успехи, да играят сериозна роля в бъдещето на спорта у нас?

- Разбира се, че има потенциал в младите ни състезатели. Пробив в професионалния тенис е трудно, но в никакъв случай не е невъзможно начинание и е важно те наистина да вярват в това. А по-важното - да не спират да работят за осъществяването на целите си. Разказ от първо лице за живота в "мехур" в Ню Йорк - Навършват се точно 10 години от полуфинала на Уимбълдън, който постигна. Мислиш ли често за този момент, него ли определяш като пик и имаш ли амбиции и сили за още такива мигове?

- Полуфиналът на Уимбълдън е едно от върховите ми постижения и като такова то винаги ще ми носи радост и топлина, когато се обърна назад. Но аз се гордея и с не толкова популярни мачове и постижения, често останали в страни от камерите и прожекторите. През тези близо 15 години, в които се състезавах професионално, съм изиграла стотици такива мачове и помня всеки един от тях и каква емоция е оставил у мен.



- Ако не е тенисът, какво ще е? Имаш модна линия, какво друго те влече?

- Живях без тенис повече от 2 години. Буквално не докоснах ракетата. Изглежда просто имах нужда от малко дистанция, която пък ми показа и различните нюанси на живота извън професионалния спорт. Винаги можеш да намериш нещо, което те вълнува и ти носи смисъл в професионален аспект. Аз винаги съм била доста творчески ориентирана и до голяма степен реализирам творчеството си в бранда ми за дамски спортни дрехи - "Pironetic". Съвсем скоро предстои да представим новата си колекция, в която имам активно участие във всеки един аспект.



- А треньорска работа в бъдеще?

