Извънземен!

Словенската сензация Лука Дончич за пореден път от началото на плейофите в НБА записа името си в историята на най-силната баскетболна лига в света. 21-годишният гард/крило направи уникален мач срещу Лос Анджелис Клипърс снощи и изведе своя Далас Маверикс до драматична победа след продължение със 135:133 в мач №4. Така, въпреки че бяха без другата си голяма звезда - латвиеца Кристапс Порзингис, тексасци изравниха резултата в серията между двата тима от първия кръг на плейофите в Западната конференция - 2:2 победи.

Дончич сътвори феноменален трипъл-дабъл - 43 точки, 17 борби и 13 асистенции. Така той стана първият играч в историята на НБА с такива чудовищни показатели в мач от плейофите, а преди него трипъл-дабъл с 40 точки, 15 борби и 10 асистенции в двубой от "постсийзъна" са постигали само двама души - легендите Оскар Робъртсън и Чарлз Баркли.







Последните три точки на Дончич пък донесоха победата на Далас - тройка със сирената при резултат 133:132 за Клипърс, след като малко преди това Маркъс Морис бе реализирал кош с далечна стрелба за калифорнийци. Така Дончич се присъедини и към елитна група от играчи, реализирали 40 или повече точки в мач от плейофите, като в същия двубой са вкарали и кош със сирената: Майкъл Джордан, Кауай Ленард и Деймиън Лилард.

MORE ANGLES of @luka7doncic's OT game-winner to tie the series 2-2!#TissotBuzzerBeater #ThisIsYourTime#NBAPlayoffs pic.twitter.com/9tKA1ar5C7