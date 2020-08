Ханзи Флик: Най-добрият вратар в света ни остави в мача

List of managers to win the treble of #UCL, domestic league and domestic cup:



Hansi Flick (Bayern, 2020)

Luis Enrique (Barcelona, 2015)

Jupp Heynckes (Bayern, 2013)

Jose Mourinho (Inter, 2010)

Pep Guardiola (Barcelona, 2009)

Sir Alex Ferguson (Man Utd, 1999)