Starting 5 vs Dallas



@landryshamet

@Yg_Trece

@kawhileonard

@MookMorris2

@ivicazubac pic.twitter.com/MaizrIcg8R — LA Clippers (@LAClippers) August 23, 2020 Стартови състави:



Лос Анджелис Клипърс - Лендри Шамет, Пол Джордж, Кауай Ленърд, Маркъс Морис, Ивица Зубац



Далас Маверикс - Трей Бърк, Тим Хардауей-младши, Лука Дончич, Дориан Фини-Смит, Макси Клебер



Recharged and ready. Your #FightingSpirit Starting 5 #MFFL | @ModeloUSA pic.twitter.com/BRMXqnvgKR — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 23, 2020 Отстъствието на Порзингис допълнително усложни положението на Далас. Клипърс се възползваха именно от това и взеха ранен двуцифрен аванс след силна игра на Ленърд, Джордж и Зубац - 23:11. Далас намери кратък отговор чрез резервите Бобан Марянович и Сет Къри, но отборът от Ел Ей задържа 10-те точки преднина преди началото на втората четвърт - 34:24.



Защитата на тексасци продължаваше да се пропуква и във втората част, позволявайки на съперника да вкара първите си 6 стрелби в нея - 49:31 в полза на Клипърс. Повторната поява на Дончич на паркета обаче най-сетне даде живот на Далас и чрез лидерството му тимът намали дефицита си на 8 точки на полувремето - 64:56.



