Анализатор реагира остро на расистката обида на Херъл към Дончич

Regarding the @dallasmavs @LAClippers game last night & the words we all know that came out of Montrez Harrell’s mouth.. pic.twitter.com/pLfZ1ryfll — Jay Williams (@RealJayWilliams) August 22, 2020 Бившият баскетболист на Чикаго Булс и настоящ анализатор в ESPN Джей Уилямс коментира скандалните думи, които крилото на ЛА Клипърс Монтрез Херъл отправи към плеймейкъра на Далас Лука Дончич. Трез нарече Дончич "b*tch as* white boy" (б.р - ш*бано бяло хлапе) по време на мач №3 от серията между двата тима, което провокира реакцията на Уилямс. Той посочи, че ако Лука бе обидил Трез на расова основа, то нещата напълно щяха да се преобърнат. "Мога единствено да си представя какво щеше да се случи, ако Лука беше казал подобно нещо на теб, Монтрез. Мога да си представя колко сериозно щеше да се приеме от всички предвид ситуацията в страната. Щеше да е огромен удар по Лука, всеки щеше да го напада. Щяха да искат изявления от ЛеБрон, от Кауай, всеки щеше да има какво да каже по въпроса. Явно тази ситуация не пробужда интерес, тъй като Трез обиди човек от бялата раса. Това трябва да се вземе под внимание, защото е неприемливо. Играл съм баскетбол, говорил съм мръсотии, обиждал съм хората, но да намесваш расата просто не е приемливо. Това просто не трябва да се случва, особено когато всеки се бори за равнопавие", заяви Уилямс.

