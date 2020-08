Попов: По-добре да умреш веднъж като мъж, отколкото да седиш и търпиш като мишка

View this post on Instagram

Уважаемые болельщикиПришло время сказать и свою правду в связи с ситуацией! Никто не хочет уходить с места, где ему хорошо, тем более поучаствовав и добившись с командой такой хороший результат. Да, я сложный человек, в плане того, что не могу сидеть, терпеть и молчать, если замечаю, как в семье что-то начинает происходить не так! Люди меняются и перестают ценить своих, не только после поражения, но и в больше из случаев после хороших результатов! Полностью понимаю сколько грязи выливаться будет на меня, ну лучше умирать один раз как мужик, чем сидеть и терпеть, как мышка! Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростов и все мы думали что я завершу свою карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег! Как сказал лично мне Президент Клуба Арташес Арутюнянц - "Ты дикий человек, как так за меньше денег уходить будешь!" Да, деньги важны, но не важнее, чем Честь и Достойнство! Не верьте,что я уходил из-за замены! Если посмотрите на мою профессиональную жизнь, никогда не боялся конкуренции - наоборот, когда конкуренция по-честному, еще раз повторю - по-честному, я готов бороться и доказывать полностью! У меня были несколько разговором с тренером, которые мне дали понять, что «Капитан»- это просто слово - "Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!!!” Прошу прощение у всех, ну я как Человек, и потом и как Капитан, который должен защищать интерес команды и коллектив, ни как не могу совместить это слова с мой мораль и "сложный характер"!!! От всей души желаю удачи всем ребят в Лиге Европы, а Вам хочу сказать что время расставит все на свои местах! Давайте не будем прощаться, а скажем «До свидания» ! Уверен, что когда-нибудь будем снова вместе. p.s. За 1.5 год, уходит 5тый Капитан #задумайтесь #внимание #вдеталях

