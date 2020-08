Еди Хърн за Поветкин – Уайт: Не мога да повярвам! Ще има реванш

Промоутърът Еди Хърн остана шокиран от изхода на битката Дилиън Уайт – Александър Поветкин. Саша нокаутира британеца в петия рунд и изненада повечето анализатори.

Поветкин нокаутира Уайт в 5-ия рунд (видео + снимки)

Мениджърът на Уайт побърза да съобщи, че има клауза за реванш. Подобна беше ситуацията при загубата на Антъни Джошуа от Анди Руис-младши.

WHAT AN UPSET! Alexander Povetkin wipes out Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight #WhytePovetkin pic.twitter.com/onAbi6JRoK

„Не мога да го повярвам!“, сподели Хърн. „Когато ударът попадна, се почувствах като в сън. Битката беше приключила. Дилиън се справяше с Поветкин, след това дойдоха двата тежки нокдауна.“

I don't think this is an upset, y'all forgot how solid a fighter Povetkin was, hyped up Whyte and made him think the win was his right.pic.twitter.com/XRQCCbXYWb#WhytePovetkin