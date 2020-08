Парма уволни треньора си

Старши треньорът на Парма Роберто Д'Аверса бе уволнен. "Раздялата с треньора е поради факта, че през последните седмици хармонията и ентусиазма, които бяха ключът към успеха, който постигнахме през последните няколко години, изчезнаха", заявиха от клуба. Д'Аверса оглави Парма през декември 2016 година. През миналия сезон Парма зае 11-о място в Серия А.

Roberto D'Aversa has been relieved of his duties as First Team Coach.



All the details here #ForzaParmahttps://t.co/20aOcIE1eX