НА ЖИВО: ГП на Щирия състезание 900 в историята на MotoGP

За втора поредна седмица австрийската писта "Ред Бул Ринг" приема старт от календара на MotoGP.

След състезанието за ГП на Австрия преди седмица, която бе белязана ос жестоката катастрофа между Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Йоан Зарко (Avintia Ducati) и бе спечелена от Андреа Довициозо (Ducati), днес надпреварата ще е за Гран При на Щирия. Второто състезание в Австрия ще е и под номер 900 в историята на кралския клас, която започва през далечната 1949 година на Остров Ман.

От първа позиция ще потегли Пол Еспаргаро (KTM), за когото това е първи старт от пол позишън в кралския клас, както и за австрийския производител. Заедно с Еспаргаро от първа редица потеглят Такааки Накагами (LCR Honda) и Жоан Мир (Suzuki).

Пол Еспаргаро донесе първа пол позиция за KTM в MotoGP

Голямата новина преди днешния старта е факта, че MotoGP ще има нов шампион през тази година, тъй като Марк Маркес (Repsol Honda) ще е аут още поне два месеца заради контузията, която получи в откриващата сезона Гран При на Испания на "Херес".

Марк Маркес сдаде короната в MotoGP

A look at the hard work to modify Turn 3's run-off!

Rider safety is always the first thought in our minds! #AustrianGP pic.twitter.com/AdAVqju1wy — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2020