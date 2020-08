Роналдо: Реал Мадрид да подпише с Мбапе, който е по-млад от Неймар

“Продължавам със същата идея. Не, че единият е по-добър от другия, но ако ще правиш трансфер за много пари, трябва да помислиш за бъдещето. Те са на 28 и на 21 години и затова е още по-ясно като инвестиция. Би имало доста по-голяма логика. Вярно е, че Неймар игра много добре в последните мачове. Най-вече в тази финална фаза в Португалия, където създаде множество възможности, но му липсваше малко спокойствие, за да завърши отиграванията. Има головете, вкарал е много, доста му е лесно да го прави. С малко късмет на финала сигурно ще се върне към тях. Определено не е забравил как се бележи. Той се нуждае от този трофей, за да се бори реално за прозвището най-добър в света за сезона. Първо трябва да си осигури тази титла.

Ronaldo: "Right now, it is not that one is better than another, but if Real Madrid had to make a big investment, they should do so thinking about the future. Neymar is 28 years old and Mbappe is 22. As an investment, it would be more logical to bring the younger of the two." pic.twitter.com/oIYq24wHpl