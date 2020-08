НБА Краля с един куп постижения след впечатляващия мач №3 23 август 2020 | 13:21 - Обновена Прочетена 1198 0



ЛеБрон намери целта четири пъти от далечно разстояние, като по този начин се изкачи до №3 във вечната класация за отбелязани тройки в плейофите с 375. "Краля" подмина топстрелеца на Голдън Стейт Клей Томпсън, който остана с една по-малко в списъка - 374. Пред Джеймс останаха единствено бившият му съотборник Рей Алън с 385 и звездата на "войните" Стеф Къри с невероятните 470.



Achievements on every part of the floor, . pic.twitter.com/l7vgiEanDy — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020 Джеймс вече е и вторият най-възрастен играч с поне 35 точки и 10 борби в един плейофен мач. ЛеБрон записа 38 пункта и 12 борби на възраст от 35 години и 236 дни, изпреварвайки не кой да е, а самият Майкъл Джордан, който регистрира 35 точки и 11 овладени топки срещу Шарлът на възраст от 35 години и 75 дни през 1998-а. Първи в този списък остава "Пощальона" Карл Малоун с изумителните 50 точки и 12 борби на 36 години и 273 дни срещу Сиатъл през 2000-а.



Oldest players to record a 35-10 game in the Playoffs



Karl Malone: 36 years - 273 days

LeBron James: 35 years - 236 days

