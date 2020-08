Бокс Поветкин нокаутира Уайт в петия рунд 23 август 2020 | 01:24 - Обновена Прочетена 3039 0



копирано





Наричаният "Руския Витяз" Поветкин пък Povetkin KO's Whyte!



A huge shock, Alexander Povetkin climbs off the canvas to knock out @DillianWhyte with a massive left uppercut pic.twitter.com/wE8uUTIRth — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 22, 2020



Това бе първи мач на Поветкин през 2020 година.



За последно той излезе на ринга през декември 2019-а в Саудитска Арабия, когато завърши наравно с Майкъл Хънтър. Тогава на същото място се би и Уайт, който победи поляка Мариуш Бах. С успеха си Поветкин вече има 36 победи от 39 мача, като в 25 от тях е постигнал нокаут.



След опознавателния първи рунд двамата боксьори се "захапаха в средата на втория, когато си размениха сериозни удари, а в края Уайт се опази от опасния десен прав на Поветкин. В паузата Уайт получи съвет да не форсира събитията, докато инструкциите към Поветкин бяха да тръгне смело напред. Той можеше да плати за смелостта си в края на рунда, когато получи пряко попадение в главата, но остана на крака. Уайт тръгна смело в четвъртия и още в началото прати Поветкин в нокдаун, който падна на едно коляно, но се изправи. В края на тези три минути руснакът отново изпадна в нокдаун, но събра сили и продължи. View this post on Instagram #WhytePovetkin #FightCamp A post shared by Matchroom Boxing (@matchroomboxing) on Aug 22, 2020 at 3:35pm PDT Така се стигна до сензационния край на мача в началото на петия рунд, когато в 35-ата секунда Поветкин успя да просне Уайт на ринга с ъперкът и мачът беше прекратен. Промоутърът Еди Хърн веднага обяви, че ще има реванш, което ще е справедливо на фона на неочаквания изход от мача.



може директно да се изправи срещу победителя между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър, които трябва да се бият на 19-ти декември.Това бе първи мач на Поветкин през 2020 година.За последно той излезе на ринга през декември 2019-а в Саудитска Арабия, когато завърши наравно с Майкъл Хънтър. Тогава на същото място се би и Уайт, който победи поляка Мариуш Бах. С успеха си Поветкин вече има 36 победи от 39 мача, като в 25 от тях е постигнал нокаут.След опознавателния първи рунд двамата боксьори се "захапаха в средата на втория, когато си размениха сериозни удари, а в края Уайт се опази от опасния десен прав на Поветкин. В паузата Уайт получи съвет да не форсира събитията, докато инструкциите към Поветкин бяха да тръгне смело напред. Той можеше да плати за смелостта си в края на рунда, когато получи пряко попадение в главата, но остана на крака. Уайт тръгна смело в четвъртия и още в началото прати Поветкин в нокдаун, който падна на едно коляно, но се изправи. В края на тези три минути руснакът отново изпадна в нокдаун, но събра сили и продължи.Така се стигна до сензационния край на мача в началото на петия рунд, когато в 35-ата секунда Поветкин успя да просне Уайт на ринга с ъперкът и мачът беше прекратен. Промоутърът Еди Хърн веднага обяви, че ще има реванш, което ще е справедливо на фона на неочаквания изход от мача. Руският профибоксьор Александър Поветкин нокаутира Дилиън Уайт в петия рунд на битката помежду им, която се проведе в Брентууд. Така Уайт загуби статута си на задължителен претендент за титлата в тежката категория във версия Световен боксов съвет (WBC). Загубата беше първа за него от 2015 година, когато отстъпи пред Антъни Джошуа. До този момент той беше записал 11 поредни победи.Наричаният "Руския Витяз" Поветкин пък

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3039 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2