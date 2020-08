Ник Нърс е "Треньор на годината" в НБА

Старши треньорът на Торонто Раптърс Ник Нърс бе избран безапелационно за “Треньор на годината” в НБА за пръв път в кариерата си. 53-годишният специалист изведе канадския тим до втората позиция в класирането на Източната конференция с баланс от 46 победи и 18 поражения до момента на спирането на сезона - 11 март. Веднага след Нърс се нареди треньорът на Милуоки Майк Бъдънхолзър, а трети е Били Доновън от Оклахома.

Nick Nurse wins Coach of Year. Here’s voting: pic.twitter.com/8i5d5dOZSF

Нърс печели статуетката в едва втория си сезон като наставник на тим от НБА, а също така се превръща в първия старши треньор, който е избиран за “Треньор на годината” както в НБА, така и в Джи-Лигата.

The 2019-20 NBA Coach of the Year is… Nick Nurse! #NBAAwards pic.twitter.com/I8K2RsZz45