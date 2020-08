Ембийд: Не искам да отпадаме с 0-4, все още има надежда

Отборът на Филаделфия е изправен пред огромен провал. Сиксърс вече изостават с 0-3 в 1/4-финалната си серия срещу Бостън Селтикс и са на една загуба разлика от ранно отпадане от битката за титлата. Центърът на тима от Пенсилвания Джоел Ембийд разбираемо бе разочарован от поражението, но заяви, че все още има надежда за обрат.

Sixers’ Joel Embiid on 0-3 hole vs. Celtics: “You can’t give up. I don’t want to be swept. I don’t want that in my resume. I’ve been playing my butt off. I’m going to come in [Game 4] and do everything that I can.” pic.twitter.com/8zQTEWebek