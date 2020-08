Италия Съпругата на Джеко не го пуска в Ювентус и Интер 22 август 2020 | 18:14 - Обновена Прочетена 316 0



Преди година голмайсторът беше близо до трансфер при “нерадзурите”, но вместо това удължи договора си с “вълците”. Сега Интер отново го иска, както и Ювентус. Според изданието обаче Джеко няма голямо желание да напуска своя отбор поради няколко причини. В Рома той ще има гарантирано игрово време, докато при “бианконерите” или Интер той няма да е първи избор. Преди всичко обаче на неговата бременна съпруга Амра харесва в Рим и не иска да сменя обстановката, особено в очакване на тяхното трето дете. Edin Dzeko’s stunning model wife Amra wants him to snub transfer and stay in Rome https://t.co/ooHBCOCneN — The Sun Football (@TheSunFootball) August 22, 2020 Нападателят на Рома Един Джеко е готов да откаже на Ювентус Интер , тъй като неговата съпруга иска да остане в италианската столица, твърди “Кориере дело спорт”.Преди година голмайсторът беше близо до трансфер при “нерадзурите”, но вместо това удължи договора си с “вълците”. Сега Интер отново го иска, както и Ювентус. Според изданието обаче Джеко няма голямо желание да напуска своя отбор поради няколко причини. В Рома той ще има гарантирано игрово време, докато при “бианконерите” или Интер той няма да е първи избор. Преди всичко обаче на неговата бременна съпруга Амра харесва в Рим и не иска да сменя обстановката, особено в очакване на тяхното трето дете.

