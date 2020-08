Моторни спортове Марк Маркес сдаде короната в MotoGP 22 август 2020 | 18:13 Прочетена 434 0



копирано

Отборът на Repsol Honda в MotoGP обяви, че световният шампион в кралския клас Марк Маркес ще е извън пистата още поне два месеца заради контузията, която испанецът получи по време на откриващата сезона Гран При на Испания. BREAKING: @marcmarquez93 return put on hold!



More info in the article below #MotoGP | https://t.co/8eRKnx5gX0 — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Припомняме, че в първото състезание на „Херес“ Маркес водеше в първите обиколки, но допусна грешка, която го смъкна извън топ 15, след което той направи майсторско каране и се върна в челото. Тогава обаче, огромното износване на неговата задна гуми си каза думата и тя не го задържа на излизането от втория и преминаването през третия завой, което доведе до зловещ хайсайт. При приземяването в чакъл дясната ръка на Маркес беше ударена от неговия мотоциклет и това доведе до фрактура в раменната кост. Шесткратният световен първенец се подложи на операция два дни по-късно и се пробва да участва в Гран При на Андалусия същата седмица, но след квалификацията прекрати своя опит за ранно завръщане. Recovery continues for @MarcMarquez93, HRC and the World Champion agreeing he will return only when fully fit.



Full details: https://t.co/oWm4mm23Nk — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 22, 2020 Това на практика излишно натоварване, на което Маркес подложи своята дясна ръка и титаниевата планка, която бе поставена в нея, доведе до спукването на планката и нуждата от повторна оперативна намеса за нейната подмяна. След втората интервенция, испанецът пропусна последните три старта в Чехия и Австрия, като се очакваше той да се завърне по време на Гран При на Сан Марино в средата на септември. Днес обаче от неговия отбор обявиха, че Маркес ще пропусне поне още два месеца от сезона, което на практика означава, че той няма да защити своята световна титла. „Има много спекулации относно възстановяването на Марк и различните варианти за неговото завръщане. Но от първия ден след втората операция целта ни е само една, той да се завърне на 100 процента. Не искаме да бързаме. Когато Марк е в позиция да се завърне и представя на нивото, на което знаем, че е способен, тогава ще мислим за следващата цел“, коментира мениджърът на Repsol Honda – Алберто Пуиг Ако най-оптимистичните прогнозите за възстановяване на Маркес се сбъдната, то той ще може да се завърне на борда за своя мотоциклет за финалните три състезания във Валенсия и Португалия. В противен случай Маркес може да пропусне остатъка от сезона. В отсъствието на Маркес неговото място редом до по-малкия му брат Алекс, ще продължи да заема тест пилотът на японския тим, Щефан Брадъл.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 434

1