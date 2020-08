Анализатор се изложи заради грешно твърдение за Майкъл Джордан

Кендрик Пъркинс се изложи по много неподходящ начин. 35-годишният бивш баскетболист, който в момента се изявява като анализатор на НБА в американската медия ESPN, сбърка със сравнението си между звездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс и легендата на Чикаго Булс Майкъл Джордан. Пъркинс обясняваше, че Краля се бори за трофея от НБА на 35-годишна възраст, твърдейки, че Майкъл Джордан дори не е бил близо до подобно нещо на същата възраст.

"LeBron James is 35! Michael Jordan weren’t competing for a championship at 35!"



- Kendrick Perkins

( @GetUpESPN ) pic.twitter.com/7Pp4PKvG3Z — NBA Central (@TheNBACentral) August 21, 2020

Кратка справка сочи, че Въздушния печели шестия си пръстен именно на 35-годишна възраст през сезон 1997/98. Освен това е MVP на редовния сезон и Финалите, част е от Първия идеален отбор на НБА и защитниците, а също така печели реализаторската титла. Документалният филм “Последният танц” пък излезе през април и ни напомни именно за посочения историческа кампания на Ем Джей. А феновете се присмяха на фактологията на бившия играч на Бостън и Оклахома.

@TheRyanHollins get ya boy @KendrickPerkins please let him know MJ was finishing up his 2nd 3peat at age 35 pic.twitter.com/kUMjA0yCXq — Brendan Haywood (@bwood_33) August 21, 2020

Okay people I get it MJ won his last Championship at the age of 35...I didn’t have my coffee this morning and tripped out. I blame @Espngreeny and @GetUpESPN for waking me up so damn early to debate with @Realrclark25 about GOAT talk but Lebron is still the carry on.. — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) August 21, 2020

Jordan was 35 when he:



Won MVP

Won his 6th championship

Won Finals MVP

Won his 10th scoring title

First team All NBA

First team All Defense



You’re right he wasn’t competing for anything at 35 — CobyWhiteSzn (@TrubiskySzn69) August 21, 2020

Самият Пъркинс пък си призна за грешката, оправдавайки се че не си е изпил кафето.