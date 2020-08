НБА Чарлз Баркли "захапа" Пол Джордж 22 август 2020 | 17:14 - Обновена Прочетена 260 0



Критиките към играта на Пол Джордж валят отвсякъде. Звездата на ЛА Клипърс е в центъра на вниманието на феновете и анализаторите поради негативното си представяне в последните два мача с Далас Маверикс. “Плейоф Пи”, както самият Джордж се нарече преди време, стреля 23% в мач №2 и 18% в мач №3, като и в двата двубоя не успя да се доближи до 15 отбелязани точки. Легендата Чарлз Баркли коментира изявите на 30-годишното крило. "They don't call me Championship Chuck." pic.twitter.com/Zt3WjtsKBh — NBA on TNT (@NBAonTNT) August 22, 2020 “Не можеш да се наричаш “Плейоф Пи” и да губиш през цялото време… Не сте ме виждали да разправям наляво и надясно, че имам титла, нали? Затова хората не ме наричат “Шампиона Чък”, каза Баркли в ефира на NBA on TNT, шегувайки се със себе си заради липсата на шампионски пръстен в професионалната си кариера.



