Моторни спортове Пол Еспаргаро донесе първа пол позиция за KTM в MotoGP 22 август 2020 | 16:48



Пилотът на KTM Пол Еспаргаро спечели своята първа пол позиция в MotoGP, която е първа и за австрийския производител. По-малкият от братята Еспаргаро даде време от 1:23.580 във втората решителна фаза на квалификацията преди Гран При на Щирия, с което остана на само 0.022 пред Такааки Накагами (LCR Honda). Японецът беше на път да подобри времето на испанеца, но неговата последно бърза обиколка беше отменена от състезателния директор, тъй като той бе напуснал очертанията на пистата на изхода от първия завой на пистата „Ред Бул Ринг“. First career #MotoGP pole for @polespargaro!!!



KTM have their first premier class pole with @takanakagami30 narrowly missing out! #AustrianGP pic.twitter.com/9EESwEKvgM — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Трети в квалификацията днес остана Йоан Зарко (Avintia Ducati), който остана 0.052 от Еспрагаро. Французинът обаче няма да може да заеме своята позиция на първата стартова редица, тъй като той бе наказан да потегли от пит лейна в утрешната надпревара, заради своята роля в зловещата катастрофа по време на ГП на Австрия преди седмица. Така неговата позиция ще бъде заета от победителя от третата свободна тренировка този уикенд Жоан Мир (Suzuki), който даде време с 0.098 по-слабо от това на първия. Here we go!!!



The final flying laps are moments away as they look to challenge @takanakagami30! #AustrianGP pic.twitter.com/mtXxpKlKej — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 На втора редица в утрешния ден ще застанат Джак Милър (Pramac Ducati), Маверик Винялес (Yamaha) и Алекс Ринс (Suzuki), докато на трета ще са Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Андреа Довициозо (Ducati) и Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT). Съотборникът на Куартараро Франко Морбидели ще потегли десети, а компания на четвърта редица ще му правят Данило Петручи (Ducati) и Икер Лекуона (Tech 3 KTM), който за малко изпусна място във втората фаза на квалификацията, след като остана трети в първата с изоставане от 0.156 спрямо Петручи. Другият пилот, който успя да прогресира от първата фаза на квалификацията бе Зарко. Who predicted this front row?! @polespargaro starts from pole ahead of @takanakagami30 with @JohannZarco1's penalty promoting @JoanMirOfficial! @BMWMotorsport | #AustrianGP pic.twitter.com/XDlfIs882c — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Първи на петата редица ще се нареди победителят от Гран При на Чехия преди две седмици Брад Биндър (KTM), който за втори пореден уикенд имаше разочароващ съботен ден на „Ред Бул Ринг“, след като в Гран При на Австрия се класира едва 17-ти на старта, но все пак успя да завърши четвърти в надпреварата. Представяне, което южноафриканецът ще иска да повтори и тази седмица. Заедно с него от пета редица ще потеглят Валентино Роси (Yamaha) и Микеле Пиро (Pramac Ducati). Доктора имаше реалистичен шанс да се класира за втората част на днешната сесия за място, но той падна в деветия завой на своята най-бърза обиколка и трябваше да се примири с 14-та стартова позиция. Останалите шест места на стартовата решетка ще бъдат заети съответно от Алекс Маркес (Repsol Honda), Кал Кръчлоу (LCR Honda), Брадли Смит (Aprilia), Алейш Еспаргаро (Aprilia), Щефан Брадъл (Repsol Honda) и Тито Рабат (Avintia Ducati). @ValeYellow46 is down!!!



@ValeYellow46 is down!!!



The Doctor is unhurt but will not go through to Q2! #AustrianGP pic.twitter.com/ZBXUWweJcR — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Утрешната надпревара на Гран При на Щирия стартира в 15:00 часа българско време

