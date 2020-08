Тенис Серина Уилямс: Отсъствието на играчи няма да омаловажи титлата от US Open 22 август 2020 | 15:08 Прочетена 78 0



копирано

Серина Уилямс смята, че липсата на много от звездите на WTA на предстоящя US Open няма да омаловажи спечелването на титлата. В Ню Йорк няма да играят 6 тенисистки от Топ 10, начело с първите две в ранглистата Ашли Барти и Симона Халеп, както и миналогодишната шампионка Бианка Андрееску. Според Уилямс обаче това ням да отнеме от значимостта на трофея. „Все още трябва да спечелиш седем мача, независимо кой е срещу теб. Ако спечелиш титлата, трябва да и горд със себе си заради това, че си триумфирал в тези ненормални обстоятелства – без фенове и с всички тези правила и ограничения. Това ще бъде много сериозно психологическо изпитание“ каза носителката на 23 титли от Големия шлем на пресконференцията преди старта на Western & Southern Open. Уилямс сподели също, че е наела къща в Ню Йорк вместо да отседне в подготвения за играчите хотел, тъй като се страхува от потенциални рискове за здравето си. „Имам здравословни проблеми и не ми се иска да се заразя с Covid-19, или ако все пак се случи, бих искал да премине по-леко. Предвид проблемите ми с белите дробове реших, че оставането в хотела би било твърде рисковано за мен. В къща контролът е по-лесен, а аз имам нужда да съм максимално спокойна и съсредоточена, за да играя добре“ сподели още 6-кратната шампионка на US Open. „Тази година е специална. Това е нещо, с което не сме се сблъсквали досега. Изживяваме исторически момент, от който трябва да извлечем поуки“ завърши американката. В първия си мач на Western & Southern Open Серина Уилямс ще играе срещу победителката от мача между Аранча Рус или Алисън Ван Уитванк в следващата фаза. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 78

1