Вики Томова е в Ню Йорк, очаква жребия за US Open

Виктория Томова е преминала медицинските тестове за участие на Откритото първенство на САЩ. Най-добрата българска ракета при жените за пръв път ще играе директно в основната схема на турнир от Големия шлем. Тя пристигна в Ню Йорк преди няколко дни и се готви за началото на Откритото първенство на САЩ. "Всичко е нормално с нея, а US Open е огромна мотивация - увери личният треньор на 25-годишната българка Михаил Кънев пред "България Днес". - Изчакваше до последно дали ще успее да се включи за турнира, който трябваше да се състои в Синсинати, но беше пренасочен за Ню Йорк." Мерките за сигурност в САЩ са изключително сериозни за всички тенисисти. Те спазват строг протокол. Специално внимание беше обърнато на Томова, чийто тест в Палермо (Ит) преди три седмици показа наличие на антитела и тя беше спряна от участие. "Много е тежко, но си струва - добави Михаил Кънев. - Мисля, че е в добра форма. В Палермо беше здрава, но организаторите я спряха заради съмнения. Вероятно тя беше изкарала коронавируса на крак, докато играеше в Белград." Томова беше във феноменална форма, докато участваше на демонстративните мачове в сръбската столица. Тя спечели седем победи от седем срещи. "Запази формата. Дори когато беше изолирана в Палермо, продължи да тренира в стаята за физическа форма - допълни Кънев. - Вероятно е оказало малко влияние на издръжливостта и силата, но нищо по-сериозно." Другата българка в основната схема при жените е Цветана Пиронкова. Тя все още не е потвърдила дали ще участва на 100%. Григор Димитров също е сред играчите, които ще се пуснат на кортовете в Ню Йорк. US Open стартира на 31 август и ще бъде предаван пряко по "Евроспорт".

