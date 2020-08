Моторни спортове Жоан Мир с най-добро време след третата тренировка преди ГП на Щирия 22 август 2020 | 12:01 - Обновена Прочетена 94 0



Пилотът на Suzuki Жоан Мир даде най-доброто време в третата свободна тренировка преди Гран При на Щирия в MotoGP, с което оглави общото класиране след трите тренировъчни сесии. Fresh from his maiden #MotoGP podium, @JoanMirOfficial tops FP3!



Incredibly close once again with half a second covering the top 15! #AustrianGP pic.twitter.com/0eSNhoDWEA — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Испанецът, който в Гран При на Австрия преди седмица записа своя първи подиум в кралския клас, даде време от 1:23.456, като по този начин остана на 0.151 пред Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT), който бе едва 14-ти след първия ден на „Ред Бул Ринг“, но успя да влезе в топ 10 след днешната сесия. Тройката в общото класиране допълни Такааки Накагами (LCR Honda), който завърши на 0.154 зад Мир и даде еднакво време с победителя от първото състезание на австрийското трасе Андреа Довициозо (Ducati). Straight up into the top ten! @FabioQ20 puts himself back on course for Q2! #AustrianGP pic.twitter.com/JEyhIZz6MU — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Останалите места в топ 10, които дават право на директно участие във втората решителна част на квалификацията по-късно днес бяха заети от Маверик Винялес (Yamaha), Пол Еспаргаро (KTM), Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Алекс Ринс (Suzuki) и Джак Милър (Pramac Ducati). A sensational FP3 ends with @JoanMirOfficial as the rider to beat! @BradBinder_41 and @ValeYellow46 are among those heading for Q1, despite finishing within half a second of the @suzukimotogp man! @BMWMotorsport | #AustrianGP pic.twitter.com/2iW3fKr0nr — MotoGP™ (@MotoGP) August 22, 2020 Останалите състезатели ще вземат участие в първата част на сесията за място, като само най-бързите двама от тях ще се присъединят към десетимата най-бързи след първите три тренировки в заключителната фаза на борбата за пол позишън. Квалификацията преди Гран При на Щирия стартира в 15:10 часа българско време.

