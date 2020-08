Снукър Мечтан полуфинал между Уайт и Хендри в "Крусибъл"! 22 август 2020 | 10:44 Прочетена 123 0



Живите снукър легенди Джими Уайт и Стивън Хендри ще се изправят един срещу друг в полуфиналите на Световното първенство за ветерани, което се провежда в шефилдския театър "Крусибъл".

GALLERY | Check out photos from the quarter-finals of the ROKiT Phones World Seniors Snooker Championship 2020 which... Posted by World Seniors Snooker on Friday, August 21, 2020 До този мечтан сценарий се стигна, след като защитаващият титлата си от миналата година Уайт срази с 4:1 победителя в турнира от 2017 година Питър Лайнс чрез три брейка от над 60 точки. Вихрушката загуби първия фрагментарен фрейм, но после се отчете със серии от 79 и 62 за 2:1, а после направи 41 от последните две червени нататък, включително чудесна зелена за среден джоб. След това "шампионът на народа" приключи спора чрез брейк от 66 и продължава да се надява за трета световна титла за ветерани. По-рано през деня със същия резултат 4:1 Хендри елиминира Аарон Канаван, като можеше да спечели и всичките разиграни пет фрейма. В откриващата партия той направи поредица от 60, но пропусна лесна червена, след което шампионът от 2018 година Канаван открадна фрейма с две серии от 39 и 32 (разчистване). В крайна сметка с брейкове от 75, 81 и 53 Хендри постигна важната победа, а успеваемостта му при ударите за вкарване бе цели 95%.



Големите фенове на снукъра помнят забележителното съперничество между Хендри и Уайт през 90-те години на миналия век. Цели четири пъти те играха на финала на Световното първенство в "Крусибъл", като, естествено, великият шотландец спечели всичките четири сблъсъка. Вихрушката обаче спечели последния им дуел в шефилдския "театър на мечтите" с 10:4 през 1998 година, както и първият с 13:12 през 1988-ма.



Другият полуфинал на Световното за ветерани ще се проведе между ирландците Кен Дохърти и Майкъл Джъдж. Дохърти срази Дарън Морган с 4:2 и се понрави с 91% успеваемост на ударите за вкарване, правейки и брейк от 80 в решителния фрейм.



Носителят на трофея от Шампионата на Обединеното кралство за ветерани Джъдж пък надви с 4:1 Уейн Купър с топ серии от 59 и 48.



Дългоочакваният полуфинал е от 14, а от 16 е следващият мач от тази фаза между Кен Дохърти и Майкъл Джъдж. Финалът е тази вечер от 21.

