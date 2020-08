ММА Дипчиков: Беше ми по-тежко на спарингите, отколкото в битката 22 август 2020 | 10:17 Прочетена 187 0



копирано





Дипчиков записа бърза победа с технически нокаут в третата минута от първия рунд.Той успя с лекота да надиграе опитния си противник, записвайки внушителната 19-та победа в кариерата си и този път с нокаут. Но за да се стигне до тук, Никола мина през изключително тежък подготвителен лагер във Варшава.



"Ние сме на лагер тук от 2-ри август," сподели Никола за MMA.BG. "Трета седмица се подготвяме тук, а преди това бях една седмица във Варна при Николай Добруджански. Със Светлозар Савов тренирахме доста тук на лагера, но той се контузи и неговия мач отпадна и останах само аз. Преди това тренирах в зала FAST в София, където се събираме и тренираме 'обичайните заподозрени'."

View this post on Instagram A post shared by ACA MMA (@aca_mma) on Aug 20, 2020 at 1:28pm PDT

Опонентът му, Горан Релич, е ветеран от UFC със статистика 19-9, като Никола снощи прекъсна серията му 4 поредни победи.



Въпреки опита си, той не успя да затрудни българския боен атлет, който сподели че му е било много по-трудно по време на подготвителните спаринги, отколкото в клетката с опасния хърватин.



"Не бих казал, че Релич ме изненада с нещо. Просто тези спаринги, които правихме тук бяха много тежки с много противници и точно обратното - когато излязох да играя с него, се чувствах по-комфортно отколкото на спаринг в залата докато бяхме на лагер."



Дипчиков се превръща в един от любимците на Absolute Championship Akhmat, където той направи последните си 10 мача.



Очакванията след бърз разговор с организаторите са за нова битка след няколко месеца.



"Засега говорихме за мач през ноември, но нямам сигурен противник. Предполагам скоро ще разберем. Когато се прибера в България ще трябва да си снимам ръката на рентген, защото имам подозрения за счупен палец. Ще видя какво ще излезе на снимката, защото ако е счупен ще ми трябва малко повече време за възстановяване."

Никола Дипчиков записа изключително важна и атрактивна победа над UFC ветерана Горан Релич, срещу когото се изправи в галавечерта ACA 109, която се проведе снощи в Полша.Дипчиков записа бърза победа с технически нокаут в третата минута от първия рунд.Той успя с лекота да надиграе опитния си противник, записвайки внушителната 19-та победа в кариерата си и този път с нокаут. Но за да се стигне до тук, Никола мина през изключително тежък подготвителен лагер във Варшава."Ние сме на лагер тук от 2-ри август," сподели Никола за MMA.BG. "Трета седмица се подготвяме тук, а преди това бях една седмица във Варна при Николай Добруджански. Със Светлозар Савов тренирахме доста тук на лагера, но той се контузи и неговия мач отпадна и останах само аз. Преди това тренирах в зала FAST в София, където се събираме и тренираме 'обичайните заподозрени'."Опонентът му, Горан Релич, е ветеран от UFC със статистика 19-9, като Никола снощи прекъсна серията му 4 поредни победи.Въпреки опита си, той не успя да затрудни българския боен атлет, който сподели че му е било много по-трудно по време на подготвителните спаринги, отколкото в клетката с опасния хърватин."Не бих казал, че Релич ме изненада с нещо. Просто тези спаринги, които правихме тук бяха много тежки с много противници и точно обратното - когато излязох да играя с него, се чувствах по-комфортно отколкото на спаринг в залата докато бяхме на лагер."Дипчиков се превръща в един от любимците на Absolute Championship Akhmat, където той направи последните си 10 мача.Очакванията след бърз разговор с организаторите са за нова битка след няколко месеца."Засега говорихме за мач през ноември, но нямам сигурен противник. Предполагам скоро ще разберем. Когато се прибера в България ще трябва да си снимам ръката на рентген, защото имам подозрения за счупен палец. Ще видя какво ще излезе на снимката, защото ако е счупен ще ми трябва малко повече време за възстановяване."

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 187

1