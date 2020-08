Скалата официално закупи XFL

Дуейн Джонсън, известен с кеч прякора си “Скалата”, официално закупи фалиралата лига по американски футбол XFL от досегашния собственик Винс МакМеън. Лигата банкрутира през април поради пандемията от COVID-19, но сега намира спасение както в лицето на Джонсън, така и в тези на партньорите му - бившата му съпруга Дани Гарсия и инвестиционния фонд Redbird Capital.

The deal is official closed and “the keys” to the XFL have been handed over. I humbly accept and promise to put my callouses to hard work building our new brand. Congrats to my partners @DanyGarciaCo & #GerryCardinale and our sharp, hungry team. #XFLOwner #ForTheLoveOfFootball pic.twitter.com/ctwRlewxxA