Янис с историческо постижение, нареди се до легенда на "елените"

Голямата звезда на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо записа поредното си впечатляващо постижение. 25-годишното крило отбеляза 28 точки, взе 20 борби и направи 5 асистенции при победата на “елените” над Орландо снощи, като по този начин се превърна във втория играч в историята на Милуоки с поне 25 пункта, 20 борби и 5 завършващи подавания в един плейофен мач. До момента единствено легендата Карийм Абдул-Джабар успява да стори същото с екипа на отбора от Уисконсин, правейки го цели 4 пъти през 70-те.

Giannis tonight:



28 PTS

20 REB

5 AST



He joins Kareem Abdul-Jabbar as the only players in Bucks history with a 25/20/5 playoff game. pic.twitter.com/LZyKbKmzTW