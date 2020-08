"Джазмените" ще могат да разчитат на Майк Конли за мач №3

Юта Джаз ще може да разчита на титулярния си плеймейкър Майк Конли за мач №3 от четвъртфиналната серия срещу Денвър Нъгетс. Карантината на 32-годишния гард след пристигането му обратно в кампуса изтича, като това ще му позволи да бъде на линия за третата среща, съобщава журналистът Ейдриън Войнаровски.





Utah Jazz guard Mike Conley Jr., is clearing quarantine soon and will be in lineup for Game 3 against Denver today, sources tell ESPN. Conley returned to Orlando on Monday night after attending the birth of his son, Elijah.