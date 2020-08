Италия Президентът на Бреша: След ходене по дискотеки футболистите се върнаха заразени 21 август 2020 | 17:59 Прочетена 306 0



"Ситуацията е по-лоша от преди. Видяхме през последните месеци как внимателно можеш да ограничиш щетите, ако не действаш глупаво", сподели Челино.



"Сега, след ходене по дискотеки футболистите се завърнаха заразени. Имаме случай с положителен тест. Той се почувства след след ваканцията и го тествахме. Тонали също е в изолация. Той не е заразен, но е бил в контакт със заразени играчи", допълни той.



Massimo #Cellino ha parlato al @Corriere del caso di #COVID19 nel #Brescia.



Massimo #Cellino ha parlato al @Corriere del caso di #COVID19 nel #Brescia.

"Nei mesi scorsi abbiamo limitato i danni facendo attenzione, ora i calciatori si sono infettati per due balli in discoteca. Non è #Tonali il caso positivo. Come si può programmare la nuova stagione?" pic.twitter.com/BRDbw11gbs — Calcio In Pillole (@CalcioPillole) August 21, 2020

