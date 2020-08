ЛеБрон нареди Антъни Дейвис до Уейд и Кайри

Голямата звезда на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс коментира представянето на Антъни Дейвис след разгромната победа на “езерняците” над Портланд със 111:88. Ей Ди реализира 31 точки и взе 11 борби за успеха на тима си, а ЛеБрон го нареди до играчи като Дуейн Уейд и Кайри Ървинг в списъка си от “страхотни съотборници”, с които е играл в кариерата си.

LeBron mentions Anthony Davis, Dwyane Wade and Kyrie Irving as the 3 best players he’s ever played with pic.twitter.com/LWNz5tDZAZ