Уайт и Поветкин във внушителна форма преди дуела си

Претендентът за титлата в тежка категория на Световния боксов съвет Дилиън Уайт е свалил доста от килограмите си за предстоящия сблъсък с Александър Поветкин в събота вечер.

Уайт тежеше 122.9 кг (кариерен рекорд в това отношение) за битката си с Мариуш Вах миналия декември, но сега на официалния кантар закова стрелките на 117, а британските медии се впечатлиха от по-изчистения му външен вид.

WHYTE POVETKIN



Heavyweight duo @DillianWhyte and Alexander Povetkin hit the scales ahead of their crunch clash tomorrow evening



Whyte: 18st 6oz

Povetkin: 16st



@Betfred Sign Up: https://t.co/OiSFErXvHb#Boxing #WhytePovetkin pic.twitter.com/X5XDVeXnLs