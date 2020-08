НБА Изкълченият пръст няма да спре Лилард от участие в мач №3 21 август 2020 | 16:37 Прочетена 210 0



Звездата на Портланд Деймиън Лилард не смята да пропуска мач №3 от серията с ЛА Лейкърс, въпреки неприятната травма на пръста, която получи във втората среща между двата тима. 30-годишният плеймейкър на орегонци изкълчи левия си показалец при опит да открадне топката от Антъни Дейвис в края на третата четвърт, след което повече не се появи на паркета за отбора си. Тимът му пък загуби срещата с 88:111. Damian Lillard just dislocated his finger on this play



pic.twitter.com/NMYpERfJ1J — NBA SKITS (@NBA_Skits) August 21, 2020 “Със сигурност ще играя в третия мач”, заяви Лилард след срещата. “При наместването помислих, че пръстът ми е счупен. Бях разочарован, че трябваше да се стигне до преглед от лекар. Владея топката през голяма част от времето, така че със сигурност ще имам някакъв дискомфорт и не знам как той ще се отрази на играта ми. Разочароващо е”, добави той. Damian Lillard visibly frustrated after the doctors took a look at his injured finger. pic.twitter.com/oUQaCJOQ3z — Legion Hoops (@LegionHoops) August 21, 2020 До момента резултатът в серията е 1-1, а мач №3 ще се проведе в неделя сутрин от 3:30 часа българско време.

