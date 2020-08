Пол Еспаргаро излезе начело след втората тренировка преди ГП на Щирия

Пилотът на KTM Пол Еспаргаро записа най-доброто време във втората свободна тренировка преди Гран При на Щирия в клас MotoGP. Испанецът направи своят най-бърз тур за 1:23.638, като по този начин излезе на първо място в общото класиране след първите две свободни тренировки. Втори след днешния ден е победителят от сутрешната сесия Джак Милър (Pramac Ducati), като австралиецът изостава с 0.221 спрямо по-малкия от братята Еспаргаро след като не успя да подобри своя сутрешен резултат.

Another signal of intent from @polespargaro and KTM!



The Spaniard sets the fastest lap of the weekend to edge out @takanakagami30 in FP2! #AustrianGP pic.twitter.com/GrJ8utDcgo — MotoGP™ (@MotoGP) August 21, 2020

Трети след първия ден от втори състезателен уикенд на „Ред Бул Ринг“ остана победителят от първото състезание на австрийското трасе Андреа Довициозо (Ducati), който също като Милър не успя да подобри своето време от сутринта. Четвъртото място отново с резултата си от първата сесия си гарантира Мигел Оливейра (Tech 3 KTM), докато Такааки Накагами (LCR Honda) остана пети, но подобри своето върхово постижение и изостава с 0.266 от първото място.

Away we go with #MotoGP FP2!



Here is another chance to see the safety modifications made to the circuit this weekend #AustrianGP pic.twitter.com/RT9OTLGI5q — MotoGP™ (@MotoGP) August 21, 2020

Останалите места в топ 10, които дават право на директно участие във втората решителна фаза на утрешната квалификация се заемат от Жоан Мир (Suzuki), Алекс Ринс (Suzuki), Маверик Винялес (Yamaha), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT) и Брад Биндър (KTM), като от тях, единствено пилотът на австрийския производител не успя да подобри времето си от сутринта.

Лидерът в световния шампионат Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT) остана на едва 14-та позиция с изоставане от 0.130 спрямо Биндър след като французинът продължи да изпитва проблеми със спирачките на своя мотоциклет. Тези проблеми го преследват още от началото на Гран При на Австрия през миналата седмица.

KTM vs Ducati at the top in Styria! @ValeYellow46 and @FabioQ20 are outside the top ten as it stands, setting the stage for a thrilling FP3 tomorrow! @BMWMotorsport | #AustrianGP pic.twitter.com/G57vzmQC4V — MotoGP™ (@MotoGP) August 21, 2020

Утрешната трета свободна тренировка, която ще определи кои 10 ще пропуснат първата фаза на квалификацията стартира в 10:55 часа българско време. Самата квалификация е от 15:10 часа.