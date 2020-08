Тръмп надви Рони за наградата "играч на годината" в снукъра

Изумителният рейд на Рони О’Съливан към историческа шеста световна титла по снукър не бе достатъчен да заслужи наградата “играч на годината”, която се връчва след всеки сезон с гласуване на някои експерти в джентълменския спорт.

За втора поредна година номер 1 в това отношение е Джъд Тръмп, който също изпраща изпълнена с рекорди кампания - той спечели безпрецедентните шест ранкинг титли през 2019/2020, изгради голям аванс на върха в световната ранглиста и стана вторият играч след Нийл Робъртсън с над 100 (102) сенчъри брейка през сезона.

