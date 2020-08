Джак Милър даде най-добро време в първата тренировка преди ГП на Щирия в MotoGP

Пилотът на Pramac Ducati Джак Милър спечели първата свободна тренировка преди Гран При на Щирия, пети кръг за сезона в MotoGP.

Австралиецът записа време от 1:23.859 на пистата „Ред Бул Ринг“, с което завърши на само 0.004 пред победителят в Гран При на Австрия миналата неделя Андреа Довициозо с Ducati. Тройката в първата сесия от втория уикенд на австрийското трасе завърши пилотът на Tech 3 KTM Мигел Оливейра, който остана на 0.039 от първото място.

Първи извън тройката остана Такааки Накагами (LCR Honda), като японецът записа време със 0.091 по-слабо от това на Милър. Останалите места в топ 10 бяха заети от Жоан Мир (Suzuki), Франко Морбидели (Petronas Yamaha SRT), Брад Биндър (KTM), Икер Лекуона (Tech 3 KTM), Маверик Винялес (Yamaha) и Фабио Куартараро (Petronas Yamaha SRT).

A цели 20 пилоти дадоха време в рамките на една секунда спрямо това на Милър, като единствено Щефан Брадъл, който за трети пореден уикенд замества Марк Маркес в състава на Repsol Honda остана на над секунда спрямо първото място, като германецът бе с 1.055 по-бавен от Милър. Брадъл завърши предпоследен в днешната сесия, като зад него остана единствено Йоан Зарко (Avintia Ducati), който ще пропусне днешните две тренировки заради контузията, която получи в зловещото падане в Гран При на Австрия миналата седмица.

А заради своята роля в инцидента, който прекъсна състезанието преди седмица, французинът бе наказан да стартира от пит лейна неделното състезание.

FIM MotoGP Stewards



After a disciplinary hearing on the incident with @FrankyMorbido12, @johannzarco1 has been given a penalty to start his next #MotoGP race from the pit lane #AustrianGP pic.twitter.com/RVB4yvNchz — MotoGP™ (@MotoGP) August 21, 2020

Втората тренировка преди Гран При на Щирия стартира в 15:10 часа българско време.