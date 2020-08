Шейла Кастро продължава кариерата си в САЩ

View this post on Instagram

Oi gente! Muitas pessoas perguntando se fico ou não no Minas, há algumas semanas já. Eu não vou renovar. Agradeço ao Minas todo apoio, agradeço por ter acreditado e investido na minha volta! E fico feliz de termos conquistado um de nossos objetivos na última temporada que foi o sul-americano. Infelizmente a Superliga teve que ser interrompida e o não conseguimos brigar pelo segundo objetivo. Mas essa pandemia fez eu e meu marido repensarmos muitas coisas, e por isso a decisão de não renovar! Obrigada de coração a todos do @minastenisclube, @mtcvolei, ao pessoal da família @itambe, a torcida maravilhosa e aos meus fãs pelo apoio sempre! E não sei se vcs sabem mas sou sócia do minas desde bem pequenininha, então é o clube do meu coração. Quando tiver mais novidades aviso vcs!!! #paredaoazul #vaiminas #itambe

A post shared by Sheilla (@sheillacastro) on Aug 17, 2020 at 10:36am PDT