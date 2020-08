Ново попълнение на Барселона: Желая да се уча от най-добрия и искам той да остане

От Барселона представиха 17-годишния Педри като футболист на клуба. Той беше привлечен още преди година за сумата от 5 млн. евро, но прекара миналия сезон в родния си клуб Лас Палмас. Договорът му е до 2024 година, а откупната клауза - 400 млн. евро.

“Това е моя детска мечта, не вярвах, че ще се случи. Искам да се забавлявам и да израствам с най-добрите в света. Да подпиша с такъв клуб не се случва всеки ден. Това ме изпълва с желание да правя нещата. Опитвах се да избягам от публичното внимание през миналия сезон, за да съм спокоен. Аз съм футболист, на който му харесва да владее топката. Идолът ми е Андрес Иниеста, а сега желая да се уча от най-добрия, който е тук, и искам той да остане. Трябва да се освободиш от напрежението още от първия момент. Нужно е да имаш желание, за да се забавляваш всеки ден и всичко да е наред. Прякорът ми го имам още от малък и съм доволен от него. Няма проблем да ми викат Педри, семейството ми така ме нарича. Първата ми опция е да остана тук и да се забавлявам с най-добрите, въпреки че преотстъпването е вариант, който не изключвам”, заяви Педри.

Pedri: "I want to stay here and enjoy and learn from the best players"



#PedriCuler pic.twitter.com/kp8LROCGTI