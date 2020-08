Антъни Едуардс: Аз съм най-добрият играч в Драфта, заслужавам да съм №1

Потенциалният топ избор в Драфт 2020 Антъни Едуардс смята, че няма по-добър играч от него в тазгодишната селекция от млади звезди, които са готови да започнат своя професионален път. 19-годишният талант записа средно по 19.1 точки и 5.2 борби през изминалия сезон за университета Джорджия и е напълно сигурен, че заслужава да бъде избран под №1.

"Да, аз съм най-добрият играч в Драфта. Никой не е по-добър от мен в защитната фаза на играта. Вярвам, че съм най-добрият реализатор от всички, а също така мога да подавам и да взимам борби - мога да правя всичко. Но все пак вярвам, че защитата е това, което те откроява от останалите. Заслужавам да съм №1 в Драфта", заяви Едуардс.

“Nobody is better than me in the draft” @theantman05 says he should be the top pick in the NBA draft ahead of tomorrow’s lottery. The top prospect breaks down the teams looking at him and the players in his class on “Take It There” with @TaylorRooks https://t.co/s1LBNfUX5K pic.twitter.com/l2iZ5mQXbH