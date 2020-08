Италия Рангник: Не ми е в стила да се фокусирам върху 38-годишен играч 20 август 2020 | 18:12 - Обновена Прочетена 1539 0



“Първо бях потърсен в края на октомври, когато отборът беше на три точки от зоната на изпадащите. Никога не съм говорил за това публично. Искам да изясня, че никога не съм подписвал договор или клауза. Допреди три седмици бях обвързан с “Ред Бул”. Що се отнася до Милан, те бяха най-добрият отбор след паузата, така че нямаше да бъде мъдро или уважително да има промяна. @AntoVitiello: « Rangnick told Gazzetta



« Maldini? As a foreigner, one wonders if the club is happy with the results compared to the money invested in recent years. For me it does not make sense to be focus on Ibra or Kjaer, it's not my style to stress 38 year olds. » pic.twitter.com/1OTTQV4m4u — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) August 20, 2020 Мога да говоря за Малдини само като бивш играч - изключителна и истинска легенда. Но не мога да кажа същото за него като спортен директор просто защото не го познавам в тази роля. Отвън можеш да питаш собствениците дали са доволни от резултатите в сравнение с инвестираните пари през последните няколко години. Дали съм бил причината за напускането на Бобан? Ще трябва да питате тези, които представляват клуба. Това, което трябва да питате, е защо Милан се обърна към мен? Какво са искали да постигнат? Може би са търсели смяна на посоката. Не ми е в стила да се фокусирам върху 38-годишен играч. Не заради таланта, а защото предпочитам да създавам ценности и да развивам таланти. За мен нямаше голям смисъл в това да разчиташ на



Как бих върнал Милан на върха? Бих поставил конкретна цел като класиране за Шампионската лига, защото на никой не му харесва да играе в Лига Европа. Имат си перфектен пример само на 30 км. от Милан: Rangnick references Inter, Atalanta as he explains his vision for #ACMilan and background on talkshttps://t.co/mGD4cP1XZ4 #SempreMilan — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 20, 2020 В последните 36 години съм имал по-голям успех, когато не съм просто треньор, но се възприемам като част от по-голяма машина с множество различни части. Търся най-добрите хора, от асистенти до диетолози, от психолози през скаути до видеоанализатори. Този подход би проработил в Серия "А", ако има подкрепа и обща визия. Погледнете Премиър лийг, Ралф Рангник даде обширно интервю пред "Гадзета дело спорт", в което говори в детайли за проваленото си идване в Милан , където щеше да е треньор и директор. Той разкри кога е бил потърсен от клуба, както и визията, която е щял да приложи там. Златан Ибрахимович или Симон Кяер , но така ги виждам аз нещата, не е необходимо това да е правилно или грешно. Когато Ибра каза, че не ме познава, той не сгреши. Никога не сме се срещали.Как бих върнал Милан на върха? Бих поставил конкретна цел като класиране за Шампионската лига, защото на никой не му харесва да играе в Лига Европа. Имат си перфектен пример само на 30 км. от Милан: Аталанта разполагат с една трета от приходите на Милан, но продължават да завършват преди тях в класирането. Това е, защото правят разумни инвестиции, имат една от най-добрите академии в Европа и заслугата не е само на Джан Пиеро Гасперини . Това е отборен спорт. Впечатлен съм и от стила на Интер при Антонио Конте , който е изискан, активен и агресивен. Идеята ми за футбол винаги е била свързана с поддържането на високо темпо, пресиране и контрапресиране. Нещо, което в Америка сега наричат "Ралфбол". Всички играчи в академиите ни сега израстват с това.В последните 36 години съм имал по-голям успех, когато не съм просто треньор, но се възприемам като част от по-голяма машина с множество различни части. Търся най-добрите хора, от асистенти до диетолози, от психолози през скаути до видеоанализатори. Този подход би проработил в Серия "А", ако има подкрепа и обща визия. Погледнете Премиър лийг, Юрген Клоп не би подписал с играч, който няма манталитета или характеристиките да пасне към неговия стил на игра. Джосеп Гуардиола е същият. Те търсят футболисти, желаещи треньор, който знае какво точно иска да направи с тях", коментира Рангник.

