Тенис Новак Джокович си наел къща, за да се отърве от "балона" в Ню Йорк 20 август 2020 | 17:54



Новак Джокович заяви, че е щастлив, че е наел къща в предградията на Ню Йорк, вместо да бъде в защитени от коронавирус хотели за US Open. Световният номер 1 смята, че в големите сгради ще бъдат прекалено задушаващо и той успя да убеди организаторите да му бъде позволено да остане на друго място, въпреки че трябваше да плати за сигурността, за да покаже, че не нарушава правилата. "С дърветата и спокойствието да бъдеш в подобна среда е благословия. И съм благодарен, защото видях хотела, в който отсядат мнозинството играчи. Не искам да звуча арогантно ... но е трудно за повечето състезатели, без да могат да отворят прозореца си, а си в хотел в малка стая", заяви Джокович пред "New York Times".

US Open започва без фенове на 31 август. Шампионът от миналата година Рафаел Надал избра да не лети за САЩ заради пандемията и вместо това се подготвя за пренареденото Открито първенство на Франция от 27 септември. Роджър Федерер е контузен, оставяйки Джокович като звездата на атракцията, което е в основата на неговото решение да участва.

"Бях много близо да не дойда. Имаше много несигурности. Разбира се, аз също се почувствах отговорен като топ играч, за да бъда тук. За нашия спорт е важно да продължаваме напред", добави Джокович.. Той говори за заразата от Covid-19 по време на организирания от него демостративен турнир "Adria Tour" през юни. Той беше силно критикуван за събитието, но казва, че то се е превърнало в "лов на вещици".

"Опитахме се да направим нещо с правилните намерения. Да, имаше някои стъпки, които можеха да се направят по различен начин ... но ако имах възможността отново да направя Adria Tour, щях да го направя", каза още Новак.

