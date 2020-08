Англия Арсенал е на крачка от така желания защитник 20 август 2020 | 17:15 - Обновена Прочетена 242 0



#LOSC Brazilian defender Gabriel dos Santos Magalhães has agreed a 5 year deal with Arsenal and is due to undergo a medical on Thursday. #AFC #Gunners pic.twitter.com/wWVSIEs3km — The Transfer Exchange Show (@TheTransferEx) August 18, 2020

Арсенал е близо до привличането на централния защитник Габриел Магаляеш от Лил . Очаква се лондончани да платят по-малко от 30 милиона евро за него. Те вече са се разбрали с играча, като са му предложили 5-годишен договор.Габриел направи силен сезон във Франция и привлече интереса на редица европейски отбори. Наполи Евертън също бяха в битката за подписа му. Италианският клуб също се разбра с Лил за трансферната сума, но футболистът предпочита да премине в Арсенал. "Карамелите" на един етап се отказаха.Една от големите цели на мениджъра на Арсенал Микел Артета е заздравяване на защитата. През последните години бяха правени многобройни опити да се намери стабилен централен бранител и надеждите на феновете са, че Габриел ще бъде така дълго търсеният играч."Артилеристите" привлякоха още двама бранители в лицето на Пабло Мари и Уилям Салиба. Двамата бяха взети през миналия сезон, но върнати под наем на отборите, от които бяха привлечени, и сега стават част от тима на Арсенал.

