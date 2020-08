Италия Нападател на Наполи е заразен с COVID-19, Каляри обяви имената на другите трима болни 20 август 2020 | 17:05 Прочетена 138 0



“Андреа Петаня е дал положителна проба за COVID-19 след направените му медицински тестове, изисквани заради позитивната проба на брат му - написаха в официалното изявление от клуба - Петаня, който няма симптоми, започна своя период под карантина в дома си и след това ще се присъедини към отбора, ако следващия му тест бъде негативен”. Andrea Petagna has tested positive for COVID-19.



Petagna is currently asymptomatic and has begun isolating at home. Once his isolation period is over, he will be retested and – if negative – will be free to rejoin the squad. — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 20, 2020 В същото време от друг италиански клуб, този на Каляри, обявиха имената на тримата други заразени с вируса. Освен Кирил Десподов, за когото стана ясно преди дни, че е болен, още с позитивни тестове са защитникът Лука Чепители, халфът Филип Брадарич и нападателят Алберто Чери. Интересно е, че Чери също пракара втората половина от сезона в СПАЛ. Заради откритите новозаразени тренировъчният лагер на Каляри в Арицио бе отложен за по-късна дата. | COMUNICATO



Tre casi di positività al COVID-19.



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Наполи потвърди, че нападателят на отбора Андреа Петаня е дал пожителна проба за коронавирус и ще остане под карантина. Бившият нападател на СПАЛ 2013 премина в отбора от Неапол през януари, но бе веднага преотстъпен обратно във Ферара до края на сезона.

