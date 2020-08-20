Кабаков ще свири на ЦСКА-София във Враца, Йорданов ще ръководи мача във Варна

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ЦСКА
Георги Кабаков ще свири срещата от 3-ия кръг на efbet Лига между отборите на Ботев (Враца) и ЦСКА-София, реши СК към БФС. Черно море - Лудогорец е поверен на Георги Кабаков, а Левски - Царско село ще ръководи Георги Давидов.
Ето всички назначения:
21, Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Ичко Лозев Лозев
22, Авг 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев
СН: Иван Захариев Вълчев
22, Авг 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Георги Генов Нарлев
23, Авг 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Левски - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Йордан Динков Сталев
23, Авг 2020 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Берое
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Ахмед Яшар Ахмед
24, Авг 2020 г. Понеделник 18:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Етър
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Николай Тодоров Петров
24, Авг 2020 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Арда
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Николай Георгиев Ангелов
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(Гост) 4
отговор
Лески, Гочев и Богдан Дочев. Рейтинг: 0 0
(Гост) 3
отговор
Домуза си върза гащите. Разбраха, че ще отнесат тройка във Варна и си поръчаха съдията. Този е поръчков 1 в списъка на Лудогорец. Но поне цяла България ще го види. Но и това няма да ни спре по пътя към титлата! Мачкайте моряци!!!! Шампиони сме! Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
В статията ви пише, че и мача на Лудогорец ще бъде свирен от Кабаков? А? Рейтинг: 0 0