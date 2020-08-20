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ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 2:1 Ботев (Пловдив)

последен:
16.08.2020

Ботев (Враца) - ЦСКА-София

следващ:
22.08.2020

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Стамен Белчев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Кабаков ще свири на ЦСКА-София във Враца, Йорданов ще ръководи мача във Варна

20 август 2020 | 16:07
Прочетена 146
Кабаков ще свири на ЦСКА-София във Враца, Йорданов ще ръководи мача във Варна
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Георги Кабаков ще свири срещата от 3-ия кръг на efbet Лига между отборите на Ботев (Враца) и ЦСКА-София, реши СК към БФС. Черно море - Лудогорец е поверен на Георги Кабаков, а Левски - Царско село ще ръководи Георги Давидов.

Ето всички назначения:

21, Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Владимир Ангелов Велев
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
22, Авг 2020 г. Събота 18:45 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
22, Авг 2020 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров                    
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
23, Авг 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Левски - ФК Царско село 2015
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев                    
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
23, Авг 2020 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Берое
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                    
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
24, Авг 2020 г. Понеделник 18:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Етър
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                    
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
24, Авг 2020 г. Понеделник 21:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Арда
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев                    
СН:    Николай Георгиев Ангелов   

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Спортни новини		 Прочетена 146

Добави коментар ›› Коментари (4)

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Тире Спартак
(Гост) 4
отговор
20 август 2020 | 16:30

Лески, Гочев и Богдан Дочев. Рейтинг: 0 0

Моряк
(Гост) 3
отговор
20 август 2020 | 16:21

Домуза си върза гащите. Разбраха, че ще отнесат тройка във Варна и си поръчаха съдията. Този е поръчков 1 в списъка на Лудогорец. Но поне цяла България ще го види. Но и това няма да ни спре по пътя към титлата! Мачкайте моряци!!!! Шампиони сме! Рейтинг: 0 0

ф
(Гост) 2
отговор
20 август 2020 | 16:18

В статията ви пише, че и мача на Лудогорец ще бъде свирен от Кабаков? А? Рейтинг: 0 0

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук 

							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Деца без симптоми заразяват с коронавируса
                
                
                  Деца без симптоми заразяват с коронавируса

                
              

              

                
                  Мъж, жена и едното им дете умират в мелетo на 
                
                
                  Мъж, жена и едното им дете умират в мелетo на "Тракия". Сестрата на загиналия: Те не са имали шанс заради мантинелата

                
              

              

                
                  950 лева глоба за шофьора, карал с 233 км/ч на АМ 
                
                
                  950 лева глоба за шофьора, карал с 233 км/ч на АМ "Тракия"

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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