Вожняцки се завръща на US Open в нова роля

Бившата №1 в света Каролин Вожняцки ще стане тенис ТВ коментатор. 30-годишната датчанка, която след участието си на тазгодишното Открито първенство на Австралия сложи край на професионалната си кариера, влиза в екипа на ESPN, който ще отразява започващия на 31 август US Open. В ролята на колега на Вожняцки ще бъде и друг бивш тенисист - американецът Джеймс Блейк.

Jason Goodall, Sam Gore, Tom Rinaldi, Alexandra Stevenson, Patrick Mouratoglou, Chris Fowler, Chris McKendry (Captain) and fellow Aussie Rennae Stubbs. We are also pumped to welcome Caroline Wozniacki and James Blake to the ESPN team. See you next week from New York