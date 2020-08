Тенис Григор е взел решение за US Open 20 август 2020 | 11:44 - Обновена Прочетена 1741 0



копирано





Стоименов обясни, че българският тенисист продължава да работи, за да върне формата си. Димитров изкара коронавируса COVID-19, като обясни, че не се е чувствал добре. "Вирусът ме удари тежко и бях вкъщи около месец. Не можех да дишам добре, не се чувствах добре. Бях уморен, нямах вкус и обоняние. Всички възможни симптоми. Не беше забавно, но може да се каже, че отново имам късмет да съм на корта", каза той в края на юли. Поставят Григор под №14 на “Мастърс”-а в Ню Йорк



Част от състезателите, включително някои от най-добрите като Рафаел Надал и Ник Кирьос, обявиха, че няма да пристигнат заради притеснения, свързани с коронавируса. Организаторите на преместения от Синсинати Мастърс съобщиха, че двама играчи са дали положителни проби, без да посочват имената им.



Григор срещу Джокович и Надал в Рим Въпреки променената картина организаторите на US Open остават положително настроени. "В контекста на времето и на това колко е променен светът нямаше как да съм по-щастлив", заяви изпълнителният директор на американската тенис асоциация Майк Доус. Той посочи, че при мъжете в списъка са седем от Топ 10, а в женската надпревара въпреки отсъствието на водачката в ранглистата Ашли Барти ще бъдат десет състезателки, печелили титла от “Големия шлем”, както и общо 81 от първите 100.

Стоименов добави пред "Дневник", че плановете на Димитров включват участие и в двата силни турнира след US Open - мастърсът в Рим и "Ролан Гарос", започващ на 28 септември. "Григор работи за това да върне формата си и се нуждае от време. Засега по обясними причини мислим в краткосрочен план", каза мениджърът на тенисиста. Въпросът дали Димитров ще участва в турнира в София през ноември остава отворен.

Григор Димитров е решил да участва в US Open, заяви мениджърът му Георги Стоименов пред в. "Дневник" . Сега българският тенисист се насочва към Ню Йорк, където след два дни започва преместеният от Синсинати турнир от сериите "Мастърс". Димитров е заявил участие и в него, но на място ще прецени дали да се включи. За последно той каза пред "Скай спортс" в началото на август, че се колебае за пътуването до Ню Йорк.Турнирът от сериите "Мастърс" в Ню Йорк ще отбележи завръщането на професионалния тенис от календара на АТP след прекъсване от половин година заради прекъсване. Седмица по-късно на същото място започва и US Open.Част от състезателите, включително някои от най-добрите като Рафаел Надал и Ник Кирьос, обявиха, че няма да пристигнат заради притеснения, свързани с коронавируса. Организаторите на преместения от Синсинати Мастърс съобщиха, че двама играчи са дали положителни проби, без да посочват имената им.Стоименов добави пред "Дневник", че плановете на Димитров включват участие и в двата силни турнира след US Open - мастърсът в Рим и "Ролан Гарос", започващ на 28 септември. "Григор работи за това да върне формата си и се нуждае от време. Засега по обясними причини мислим в краткосрочен план", каза мениджърът на тенисиста. Въпросът дали Димитров ще участва в турнира в София през ноември остава отворен.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1741 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1