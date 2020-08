НБА Юта изравни серията с Денвър след 30 точки от Мичъл 20 август 2020 | 11:29 - Обновена Прочетена 87 0



копирано





series tied up 1-1 #TakeNote pic.twitter.com/svJrh9wc2H — utahjazz (@utahjazz) August 19, 2020 "Джазмените" на няколко пъти се откъсваха напред в резултата в първата четвърт, но Нъгетс отговаряха моментално и не позволяваха мачът да им се изплъзне толкова бързо. Все пак това се случи във втората половина на следващата част, когато Донован Мичъл, Руди Гобер, Джордан Кларксън и Ройс О'Нийл помогнаха на Юта да се оттегли на 15-минутна почивка при резултат 61:48.



pic.twitter.com/fPKAD2eCbs — utahjazz (@utahjazz) August 19, 2020 В третата четвърт Джаз сякаш не можеше да пропусне от полето, нанизвайки цели 43 точки в периода, а разликата доби твърде сериозни размери след неговия край - 104:77. Във финалната четвърт Денвър успя единствено да съкрати част от изоставането си, фиксирайки крайното 124:105.



put it in the Louvre pic.twitter.com/6a0TFQ3b5A — utahjazz (@utahjazz) August 19, 2020 След като вкара 57 точки в първия мач, Донован Мичъл отново поведе отбора си с 30 точки и 8 асистенции. Джордан Кларксън направи силно включване от пейката с 26 пункта, Руди Гобер добави 19 точки и 7 борби, а Джо Ингълс се разписа с 18 точки и 6 асистенции. Отборно тимът наниза 20 тройки от 44 опита.



За Денвър Никола Йокич регистрира 28 точки, 11 борби и 6 асистенции, Майкъл Портър-младши също наниза 28 точки и взе 6 борби, Джамал Мъри отбеляза едва 14, а с 10 точки завърши Монте Морис.



СТАТИСТИКА Юта Джаз изравни четвъртфиналната си серия с Денвър. Играчите на старши треньора Куин Снайдър взеха реванш за загубата си от мач №1 и не оставиха никакви шансове на Никола Йокич и компания - 124:105 (27:25, 34:23, 43:29, 20:28) "Джазмените" на няколко пъти се откъсваха напред в резултата в първата четвърт, но Нъгетс отговаряха моментално и не позволяваха мачът да им се изплъзне толкова бързо. Все пак това се случи във втората половина на следващата част, когато Донован Мичъл, Руди Гобер, Джордан Кларксън и Ройс О'Нийл помогнаха на Юта да се оттегли на 15-минутна почивка при резултат 61:48.В третата четвърт Джаз сякаш не можеше да пропусне от полето, нанизвайки цели 43 точки в периода, а разликата доби твърде сериозни размери след неговия край - 104:77. Във финалната четвърт Денвър успя единствено да съкрати част от изоставането си, фиксирайки крайното 124:105.След като вкара 57 точки в първия мач, Донован Мичъл отново поведе отбора си с 30 точки и 8 асистенции. Джордан Кларксън направи силно включване от пейката с 26 пункта, Руди Гобер добави 19 точки и 7 борби, а Джо Ингълс се разписа с 18 точки и 6 асистенции. Отборно тимът наниза 20 тройки от 44 опита.За Денвър Никола Йокич регистрира 28 точки, 11 борби и 6 асистенции, Майкъл Портър-младши също наниза 28 точки и взе 6 борби, Джамал Мъри отбеляза едва 14, а с 10 точки завърши Монте Морис. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 87

1